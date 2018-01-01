Кличко дав вказівку комунальникам готуватись до похолодання

За прогнозами Українського гідрометцентру, в найближчі дні у Києві очікується різке похолодання

Теплопостачальні підприємства столиці повинні врахувати зміну погодних умов і забезпечити належну температуру опалення в будинках киян. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За прогнозами Українського гідрометцентру, в найближчі дні у Києві очікується різке похолодання. Зокрема, з 14 січня у столиці температура повітря опуститься до 8-10



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Віталій Кличко поспілкувався з комунальниками щодо зміни погоди

За прогнозами Українського гідрометцентру, в найближчі дні у Києві очікується різке похолодання

Теплопостачальні підприємства столиці повинні врахувати зміну погодних умов і забезпечити належну температуру опалення в будинках киян. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За прогнозами Українського гідрометцентру, в найближчі дні у Києві очікується різке похолодання. Зокрема, з 14 січня у столиці температура повітря опуститься до 8-10 градусів нижче нуля.

«Температура в оселях киян повинна бути комфортною, не нижче +18 градусів. За це несуть відповідальність як теплопостачальні організації, які повинні подбати про відповідну температуру теплоносія, так і житлові підприємства – ЖЕКи, ОСББ, ЖБК та інші, які відповідають за стан будинкових комунікацій», - відзначив Кличко.

Мер підкреслив, що на усунення аварійних ситуацій комунальники мають одну добу та доручив негайно виправити усі технічні несправності, що виникли під час опалювального сезону, та які впливають на якість надання послуги централізованого опалення.