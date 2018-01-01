Кличко гарантує високий рівень проведення Ліги чемпіонів УЄФА

Від рівня організації подібних заходів залежатиме збільшення туристичного потоку до столиці

Столична влада зробить все, щоб провести фінал Ліги чемпіонів УЄФА на такому ж високому рівні, як і Євробачення-2017. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер Києва Віталій Кличко. «У травні цього року у нас відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Ми готуємося до проведення і очікуємо велику кількість гостей», - сказав



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Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться у Києві наприкінці травня

Від рівня організації подібних заходів залежатиме збільшення туристичного потоку до столиці

Столична влада зробить все, щоб провести фінал Ліги чемпіонів УЄФА на такому ж високому рівні, як і Євробачення-2017. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер Києва Віталій Кличко.

«У травні цього року у нас відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Ми готуємося до проведення і очікуємо велику кількість гостей», - сказав він.

Кличко підкреслив, що за оцінками експертів до Києва приїдуть 70-80 тисяч вболівальників. «І ми повинні бути готові провести цей захід на такому ж високому рівні, як і Євробачення у минулому році», - сказав мер.

Він наголосив, що саме від рівня організації подібних заходів залежатиме збільшення туристичного потоку до столиці. «Про Київ будуть говорити, до нас будуть приїжджати. І моє завдання як мера столиці - залучати до Києва якомога більше різних міжнародних заходів: спортивних, музичних, культурних, бізнесових, щоб презентувати наше місто», - зауважив Кличко.

Раніше Кличко заявив, що столиця готується до великого свята футболу – фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться у Києві наприкінці травня.