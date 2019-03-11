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    Кличко їде в Канни на виставку нерухомості

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    Мер Києва ВІталій Кличко на міжнародній виставці нерухомості МІРІМ-2017 - Кличко їде в Канни на виставку нерухомості
    Мер Києва ВІталій Кличко на міжнародній виставці нерухомості МІРІМ-2017

    Віталій Кличко Кличко представить в Каннах стенд Києва та інвестиційні проекти

    Мер Києва Віталій Кличко представить столицю України на щорічній міжнародній виставці нерухомості MIPIM, що відбудеться 12-15 березня у Каннах.

    Цьогорічною темою виставки стане розвиток галузі нерухомості у найближчі 30 років під впливом нових тенденцій щодо її довговічності. 

    Кличко представить в Каннах стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу, повідомляє прес-служба столичного голови.

    Також мер Києва братиме участь у церемонії нагородження конкурсу «fDi Location Awards», що проводить спеціалізований журнал Foreign Direct Investment (видає його Financial Times). Конкурс визначить найуспішніші міста світу з точки зору інвестиційної привабливості.

    Цьогорічна виставка нерухомості збере 26 тисяч учасників зі 100 країн світу. Захід відвідають майже 6 тисяч міжнародних інвесторів та майже 4 тисячі топ-керівників найвпливовіших компаній з усіх секторів міжнародної нерухомості.

    MIPIM - це унікальна міжнародна платформа для ознайомлення з новими проектами з розвитку територій, урбаністичних зон та туризму, зустрічей з потенційними партнерами для залучення інвестицій.

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