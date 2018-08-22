Кличко обіцяє перевести Київ на LЕD-освітлення



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Мер Києва Віталій Кличко

Сучасне енергоефективне освітлення дозволить економити 30-50% бюджетних коштів щороку, заявив мер Києва

Модернізація освітлення на вулицях Києва - це, в першу чергу, питання безпеки. Саме тому сучасне LED освітлення цього року буде встановлене у столиці на 160 об’єктах.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт із заміни мережі зовнішнього освітлення на бульварі Дружби народів.

«Переконаний, знайдеться чимало скептиків, які закидатимуть, що, мовляв, у місті є багато важливіших проблем, аніж освітлення вулиць. Але я з цим не згоден. Якісне освітлення - це, в першу чергу, безпека на дорозі. Саме тому на тих вулицях, де ми здійснюємо капітальні ремонти доріг, замінюємо і зовнішнє освітлення. Також встановлюємо сучасне освітлення на мостах, у парках», - відзначив Кличко.

Повідомляється, що на бульварі Дружби Народів замінили на світлодіодні 418 світильників. Проклали майже 8 тисяч метрів нових кабелів та дротів. Вартість капітального ремонту склала – майже 7 мільйонів гривень.

«Дуже важливо, щоб дороги столиці були більш комфортними та безпечними. І ми робимо їх такими», - підкреслив мер.

Також він повідомив, що сучасне LED освітлення цього року буде встановлене на 160 об’єктах.

Йдеться про столичні вулиці, мости, прибудинкові території, парки, де здійснюють реконструкцію і ремонти.

«На європейське освітлення Київ виділив з бюджету 300 мільйонів гривень. Вулиці столиці стають більш безпечними і комфортними для руху», - відзначив мер.

Сучасне енергоефективне освітлення дозволить економити 30-50% бюджетних коштів на сплаті за електроенергію щороку.

Масштабна модернізація системи зовнішнього освітлення в столиці триває. Станом на липень роботи виконані, зокрема, на таких об‘єктах :

Вул. Жилянська. Замінено на світлодіодні 416 світильників.

Вул. Саксаганського. Замінено на 301 світлодіодні 301 світильник.

Бульвар Академіка Вернадського. Замінено на світлодіодні 294 світильники.

Вул. Московська. Замінено на світлодіодні 130 світильників.

Також тривають роботи на Набережному Шосе, вулицях Академіка Янгеля, Виборзькій, Дорогожицькій, Залізничній та інших.

До слова, раніше у Кличка підрахували, що Києву потрібно три заводи із переробки сміття.