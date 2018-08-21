У Кличка підрахували, що Києву потрібно три заводи із переробки сміття



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Підготовлене для переробки сміття

Один із сміттєпереробних заводів збирається побудувати комунальне підприємство «Київспецтранс»

Київ у рік продукує 1,2 млн тонн сміття. Аби весь непотріб переробити, столиці потрібно три сміттєпереробних підприємства.

Одне із них, яке зможе переробляти 450 тис. т відходів, збирається побудувати комунальне підприємство «Київспецтранс». Про це розповів в інтерв'ю Gazeta.ua заступник київського міського голови Петро Пантелеєв.

«Місто і приватний партнер будуватимуть разом (51% акцій «Київспецтрансу» належить місту, 46,83% - приватній особі. – Ред.). Завод буде збудовано за два роки. Коли він відкриється — закриємо полігон відходів у Підгірцях (село Обухівського району на Київщині. Там розміщується сміттєзвалище, куди вивозиться частина київських відходів. –Ред.). Це одна із наших ключових задач», - сказав він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що новий завод з переробки сміття в столиці планують побудувати протягом наступних двох-трьох років.

Як повідомлялося, з 15 серпня до 15 вересня включно триває ремонт єдиного діючого в Україні сміттєспалювального заводу «Енергія».