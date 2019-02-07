Кличко оголосив плани столичної влади на 2019 рік



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Мер Києва Віталій Кличко звітував перед депутатами міськради

Цього року в столиці планують втілити чимало нових проектів

Сьогодні, 7 лютого, мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради прозвітував перед депутатами про підсумки роботи столичної влади за 2018-й рік та окреслив плани, які втілюватимуть у Києві цього року.

За словами мера, минулого року плани щодо наповнення бюджету столиця перевиконала. Якщо при ухваленні кошторису доходи в 2018-му планували на рівні 51,5 млрд гривень, то, за результатами року, фактично отримали 57,1 млрд.

Одним з головних досягнень минулого року він назвав повернення під контроль громади теплоенергетичного комплексу міста. Київ завершив 17-річну угоду з ПАТ «Київнерего».

Як наголосив Кличко, цього року в столиці планують втілити чимало нових проектів. Доходи бюджету, який щороку зростає, заплановані на рівні 57 з половиною млрд грн.

«Цього року ми запланували виділити рекордну суму коштів на освіту – 17,9 млрд грн. Це майже третина столичного кошторису. Бюджетом, за рахунок освітньої державної субвенції, планується підвищити зарплату освітянам - більш як на 20%. Цього року ми плануємо будівництво одного садочка з нуля - в Святошинському районі, та повну реконструкцію 7 садків і 5-ти шкіл. Тобто, це будуть фактично нові садки та школи», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що охорона здоров’я отримає цього року майже 11 мільярдів гривень. Чимало коштів, за словами мера, спрямують і на транспортну інфраструктуру міста – майже 7 мільярдів гривень. Зокрема, це і фінансування будівництва станцій метро на Виноградар. І кошти на добудову Подiльсько-Воскресенського мосту. В планах також повна реконструкція Київського фунікулера.

«Близько 1,5 млрд гривень, з урахуванням і субвенції з держбюджету, закладено на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці. Саме на 2019 рік припадає активна фаза реконструкції Шулявського шляхопроводу. Більша увага буде і до модернізації освітлення Києва. – Близько 700 млн грн спрямуємо на це», - підкреслив Кличко.

5,5 мільярда гривень передбачено на утримання та модернізацію житлово-комунального господарства. Значні кошти направлять на заміну труб на найбільш аварійних ділянках тепломереж, які стали причиною проривів під час запуску опалення в минулому році. Також продовжать програму тепломодернізації столичних будинків 70 на 30. Тепер до неї матимуть можливість долучитися не тільки ті будинки, де створені ОСББ та ЖБК.

«У 2019 році місто продовжить будувати нові і ремонтувати старі парки і зелені зони. Відкриємо третю чергу парку «Наталка», другу чергу парку «Володимирська гірка» з двома фонтанами. Парк Партизанської слави матиме новий фонтан. У «Сирецькому» плануємо створити концертну сцену, збудувати фонтан. У парку «Совки» буде нова велодоріжка. І ще багато чого зробимо. В кожному районі столиці має бути свій парк, де можна з комфортом відпочити», - зазначив мер.

Він також повідомив, що в столиці з’являться нові туристичні об’єкти. Вже будується пішохідний міст, що з’єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів. Відкрити його планують наприкінці весни цього року. Міст стане ключовою частиною великого туристичного маршруту історичними місцями центру столиці. В рамках цього маршруту також оновлять Пейзажну алею, Алею художників, історичні фонтани столиці.

«Продовжиться глобальна реконструкція столичного зоопарку. Вже навесні – з початком нового сезону – плануємо відкрити три озера поруч із входом на територію зоопарку. Протягом року відвідувачів потішать оновленим входом, приматником та одним з найбільших в столиці акваріумів, універсальним вольєром для птахів. Також плануємо розпочати будівництво паркінгу для відвідувачів», - підсумував Кличко.

Мер також зазначив, що актуальним питанням залишається створення Київської агломерації. За його словами, щодня понад півмільйона людей приїздить в Київ на роботу. Всі вони користуються інфраструктурою столиці, закладами соціальної сфери. І ефект від створення агломерації відчують усі міста і містечка, що увійдуть до неї, переконаний Кличко.