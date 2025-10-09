Головна Київ Новини
Київ зводить укриття нового типу: на Оболоні з’явилися перші протирадіаційні бункери

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ зводить укриття нового типу: на Оболоні з'явилися перші протирадіаційні бункери
Вхід до протирадіаційного укриття у дитсадкку Дарницького району столиці
фото: КМДА

Процес створення укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців

У столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Про це під час ефіру програми «Київський час» повідомив голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик, інформує «Главком».

Фесик зазначив, що процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.

Відповідаючи на запитання, чому у Києві почали споруджувати протирадіаційні укриття, голова Оболонської РДА пояснив, що це частина довгострокової стратегії розвитку безпекового простору столиці, яка враховує досвід Ізраїлю.

За словами Фесика, антирадіаційні бункери не є тимчасовими конструкціями – їх зводять для тривалого використання. Водночас у місті впроваджують систему мобільних укриттів.

Такі споруди не мають радіаційного захисту, однак забезпечують безпеку під час артилерійських обстрілів. Їх встановлюватимуть у місцях, де немає підземних сховищ. Місткість одного укриття становитиме від 25 до 50 осіб.

«Зараз закладаємо очікувану вартість на рівні 5 млн грн. Можливо, вдасться зменшити до 3 млн грн», – уточнив Фесик.

За словами Фесика, нині триває сертифікація споруд експертними службами. На рівні міста, за підтримки голови КМВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка, розглядається можливість встановлення кількох подібних укриттів у різних районах столиці вже найближчим часом. Пріоритетні локації – парки та зупинкові комплекси.

«Ми хочемо встановити кілька укриттів і подивитися, з якими проблемами зіткнемося під час монтажу, підключення комунікацій і подальшого використання», – уточнив Фесик.

Зауважимо, що протирадіаційні укриття на Оболоні – не перші у столиці. Ще у грудні минулого року мер Києва Віталій Кличко перевірив два збудовані протирадіаційні сховища в дошкільних закладах Дарницького району – на проспекті Миколи Бажана (дитсадок №741) та на вулиці Вишняківській (дитсадок №149). Об’єкти вже введені в експлуатацію та приймають дітей.

Нагадаємо, на початку вересня голова КМВА Тимур Ткаченко провів нараду з керівниками департаментів КМДА, головами столичних районних держадміністрацій та представниками ДСНС. Основна тема зустрічі – поява у столиці мобільних укриттів, які мають захищати мешканців від російських атак. 

11 вересня під час пленарного засідання Київради Кличко заявив, що мобільні укриття у столиці облаштувати неможливо, адже для них не розроблені державні будівельні норми (ДБН). Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук уточнив, що у Києві вже встановлено кілька мобільних укриттів, проте ввести їх в експлуатацію саме як укриття неможливо через відсутність відповідної законодавчо врегульованої процедури. Натомість голова фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко зауважив Віталію Кличку, що мобільні укриття насправді не потребують державних будівельних норм, бо вони не є об’єктом будівництва. а вже 6 жовтня Кличко заявив, що влада Києва розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці. 

До слова, перше мобільне бетонне укриття у столиці з’явилося у червні 2023 року. 

