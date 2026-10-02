Захист каштанів від молі: петиція до Київради набрала необхідні голоси

Каштани у столиці потерпають від мінуючої молі та грибкових інфекцій

Петиція про системний захист столичних каштанів від мінуючої молі за допомогою мікроін'єкцій набрала необхідних 6 тис. підписів. Тепер її розглянуть посадовці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції на сайті Київської міської ради.

Відповідне звернення зареєстрував Олексій Павленко. Він зазначив, що каштан є одним із символів столиці та зображений на офіційному гербі Києва. Але нині дерева потерпають від каштанової мінуючої молі та грибкових інфекцій. Через це вони можуть жовтіти й втрачати листя вже всередині літа.

Врятувати каштани допоможе технологія мікроін'єкцій (вакцинація стовбура). Препарат захищає дерево на два-три роки, знищуючи шкідника зсередини крони та не завдаючи шкоди навколишньому середовищу і мешканцям міста.

Автор петиції закликав міську владу розробити окрему програму захисту каштанів, передбачити на неї фінансування з бюджету міста та розпочати навесні масштабну обробку дерев із найбільш уражених історичних і центральних вулиць столиці.

Раніше повідомлялося, що Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА опрацьовує комплексний підхід до збереження каштанових насаджень у столиці. Він передбачає оцінку стану дерев і ґрунтів, умов зволоження, поширення шкідників, а також ефективності різних методів захисту та догляду.

До слова, петиція на сайті Київської міської ради із закликом до відтворення скульптурного водограю «Слоненя» в Хрещатому парку в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Петицію було подано 16 червня і станом на 3 серпня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.