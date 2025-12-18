У Києві встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття: у чому його особливість

Голова КМВА зазначив, що згодом мобільних укриттів у Києві більшатиме

Сьогодні, 18 грудня, у Деснянському районі столиці встановлено перше мобільне укриття. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

Укриття встановлено на Лісовому масиві, за адресою вул. Мілютенка, 19.

Перше мобільне укриття у Києві фото: Тимур Ткаченко/Facebook

«Тут ситуація зі сховищами для містян чи не найскладніша. В районі є дефіцит захисних споруд, як і по всьому місту», – зауважив Ткаченко. За словами голови КМВА, це перше мобільне укриття в країні, виготовлене у відповідності до ДСТУ та офіційно сертифіковане ДСНС, з урахуванням потреб інклюзивності. Це лише перша споруда такого типу і її вже можна знайти на мапі укриттів.

Укриття обладнане пандусом фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Голова КМВА зазначив, що зараз у районах тривають тендери, тож згодом мобільних укриттів у Києві більшатиме.

«Але всі ці позитивні моменти, прямо кажучи, виборюються. Хоч ми вже і пройшли «відсутність повноважень» чи, скоріше, відсутність бажання зі сторони міського голови та профільного департаменту, опір продовжується. Навіть це укриття, встановлене за позабюджетні кошти, міські служби не хочуть брати на утримання, здійснюючи прямий саботаж щодо безпеки мешканців», – коментує очільник КМВА.

фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Такий вигляд має укриття зсередини фото: Тимур Ткаченко/Facebook

За словами Ткаченка, РДА звернулася до комунального підприємства «Київ культурний кластер» з ініціативою встановити укриття біля кінотеатру, на що КП запевнило, що візьме об’єкт на свій баланс. Втім, після встановлення підприємство надало офіційну відповідь, у якій відмовилося відповідати за догляд і утримання захисної споруди.

«Безпека під час війни мала б бути безумовним пріоритетом, але ще тиждень тому комунальники за прямою вказівкою міського керівництва намагалися демонтувати й вивезти укриття», – написав Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, 11 вересня під час пленарного засідання Київради Кличко заявив, що мобільні укриття у столиці облаштувати неможливо, адже для них не розроблені державні будівельні норми (ДБН). Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук уточнив, що у Києві вже встановлено кілька мобільних укриттів, проте ввести їх в експлуатацію саме як укриття неможливо через відсутність відповідної законодавчо врегульованої процедури. Натомість голова фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко зауважив Віталію Кличку, що мобільні укриття насправді не потребують державних будівельних норм, бо вони не є об’єктом будівництва. а вже 6 жовтня Кличко заявив, що влада Києва розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці.

У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

До слова, у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.

Зауважимо, що протирадіаційні укриття на Оболоні – не перші у столиці. Ще у грудні минулого року мер Києва Віталій Кличко перевірив два збудовані протирадіаційні сховища в дошкільних закладах Дарницького району – на проспекті Миколи Бажана (дитсадок №741) та на вулиці Вишняківській (дитсадок №149). Об’єкти вже введені в експлуатацію та приймають дітей.