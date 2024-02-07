Кличко показав Боррелю наслідки ракетної атаки Росії по Києву (фото)

Кличко розповів, що в багатоповерхівці загинули четверо мирних киян та майже 40 людей постраждали

За словами Віталія Кличка, Жозеп Боррель запевнив, що ЄС продовжить підтримувати і допомагати Україні

Київський міський голова Віталій Кличко показав високому представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю наслідки ракетної атаки російських військ, здійсненої на столицю вранці 7 лютого, зокрема пошкоджену багатоповерхівку в Голосіївському районі. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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Київський мер та європейський представник у пункті допомоги постраждалим фото: Віталій Кличко

«У спілкуванні з паном Боррелем я наголосив на гострій необхідності подальшої допомоги Україні. Системами ППО, озброєнням, боєприпасами. Оскільки росія продовжує варварські обстрілювати цивільну інфраструктуру і житло українців, вбивати мирних людей. І агресор сам не зупиниться. Партнери повинні розуміти всю серйозність моменту. І для мирного майбутнього Європи в тому числі», – наголосив мер.

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Віталій Кличко показав Жозепу Боррелю наслідки повітряної атаки російських військ на Київі, зокрема багатоповерхівку в Голосіївському районі фото: Facebook / Віталій Кличко

За словами Віталія Кличка, Жозеп Боррель запевнив, що ЄС продовжить підтримувати і допомагати Україні.

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Нагадаємо, Боррель повідомив, коли ЄС передасть Україні боєприпаси.

«Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%», – сказав Боррель.

Стало відомо, що Боррель провів ранок в укритті.

«Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію», – написав Боррель.

До свого допису він також долучив фото з укриття.