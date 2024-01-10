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Time назвав «розділену Україну» одним із 10 глобальних ризиків 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Time назвав «розділену Україну» одним із 10 глобальних ризиків 2024 року
Третє місце у переліку ризиків 2024 року посіла «розділена Україна»
фото з відкритих джерел

На думку видання, 2024 рік – це точка перелому у війні

Американський журнал The Time склав 10 найбільших глобальних ризиків 2024 року. Третє місце у переліку посіла «розділена Україна». Про це йдеться на сайті видання.

«Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік – це точка перелому у війні: і якщо Україна найближчим часом не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї і не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися незворотними і цілком можуть розширитися», – пише видання.

Зазначається, що Україна сильно постраждала від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Країна все ще відчайдушно потребує додаткових військ. 

Через це, на думку видання, цього року Україна піде на більші військові ризики, включаючи удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО у війну.

Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік

  1. Криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Трампа.
  2. Розширення бойових дій на Близькому Сході.
  3. Розділена Україна
  4. Некерованість штучного інтелекту.
  5. Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одна одної та діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені.
  6. Неможливість економічного відновлення Китаю.
  7. Боротьба за корисні копалини.
  8. Глобальна інфляція, що почалася у 2021.
  9. Екстремальні погодні явища, що спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, розповсюдять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності.
  10. Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.

Нагадаємо, розвідка назвала головні цілі окупантів на 2024 рік.

До слова, ООН дала російській економіці невтішний прогноз на 2024 рік.

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Теги: росія криза Україна журнал

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