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Боррель повідомив, коли ЄС передасть Україні боєприпаси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Боррель повідомив, коли ЄС передасть Україні боєприпаси
Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів
фото ілюстративне

Жозеп Боррель: «До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.»

Європейський союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року. Про це повідомив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у  Києві, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%», – сказав Боррель.

Він також зазначив, що може назвати конкретну кількість, яка стосується боєприпасів.

«До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.», – сказав Боррель. 

Нагадаємо, Рада ЄС та Європарламент погодили створення Українського фонду на 50 млрд євро. Як зазначається, Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

Також голова Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз планує розпочати виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро вже у березні.  

Теги: Боррель боєприпаси Європейський союз

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