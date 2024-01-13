Масштабна пожежа в Росії не вщухає: дим окутав Санкт-Петербург

Вогонь охопив площу 50 тис. кв. м

У Санкт-Петербурзі вже кілька годин триває масштабна пожежа на складі готової продукції у Пушкінському районі міста. За неофіційними даними, вогонь охопив площу 50 тис. кв. м.

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Спочатку на місці працювали 83 вогнеборці і 20 одиниць техніки.

МНС РФ повідомляє, що сили та засоби на пожежі нарощуються. Кількість вогнеборців, залучених до ліквідації пожежі, зросла до 270 осіб. На місці працюють 57 одиниць техніки МНС Росії.

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Вогонь виник у складському комплексі компанії Wildberries розміром 320 на 320 м, його висота 20 метрів.

Мешканці Санкт-Петербурга публікують відео масштабної пожежі.

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Нагадаємо, пожежа у Санкт-Петербурзі виникла близько 8-ї години ранку за місцевим часом.

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля.