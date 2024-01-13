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Масштабна пожежа в Росії не вщухає: дим окутав Санкт-Петербург

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна пожежа в Росії не вщухає: дим окутав Санкт-Петербург
Над Санкт-Петербургом чорний стовп диму
фото із соцмережі

Вогонь охопив площу 50 тис. кв. м

У Санкт-Петербурзі вже кілька годин триває масштабна пожежа на складі готової продукції у Пушкінському районі міста. За неофіційними даними, вогонь охопив площу 50 тис. кв. м.

Спочатку на місці працювали 83 вогнеборці і 20 одиниць техніки.

МНС РФ повідомляє, що сили та засоби на пожежі нарощуються. Кількість вогнеборців, залучених до ліквідації пожежі, зросла до 270 осіб. На місці працюють 57 одиниць техніки МНС Росії.

Вогонь виник у складському комплексі компанії Wildberries розміром 320 на 320 м, його висота 20 метрів.

Мешканці Санкт-Петербурга публікують відео масштабної пожежі.

Нагадаємо, пожежа у Санкт-Петербурзі виникла близько 8-ї години ранку за місцевим часом.

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня сталася масштабна пожежа у Москві: на шосе Ентузіастів загорілася одноповерхова адміністративно-виробнича будівля.

Теги: пожежа росія Санкт-Петербург

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