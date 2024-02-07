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Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті

Христина Петренко
glavcom.ua
Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті
Жозеп Боррель у київському укритті
Фото: Жозеп Боррель

«По всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу»

Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку Російської Федерації. Про це політик повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.

Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію», – написав Боррель.

До свого допису він також долучив фото з укриття.

Нагадаємо, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. Політик в Україні вчетверте за час повномасштабного вторгнення. Він прибув до столиці для того, щоб «обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС».

Зазначимо, вранці 7 лютого Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».

До слова, під час цієї атаки Польща активізувала захист власного повітряного простору та підняла в небо винищувачі F-16, оскільки одна з ракет на Львівщині рухалася у бік кордону з Польщею.

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Теги: ракетна атака Боррель соцмережі укриття росія

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