Завершено розслідування щодо заступника голови Держдуми Росії: деталі справи

Бабаков голосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо російського олігарха, заступника голови Державної думи Російської Федерації Олександра Бабакова, який виправдовував збройну агресію проти України та голосував за антиукраїнські закони. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Як зазначається, Бабаков голосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ.

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Також він в ефірі російських пропагандистських каналів на запитання російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо захоплених РФ частин Донецької та Херсонської областей, повідомив, що указані області є економічною територією, які РФ повинна не спонсорувати, а розвивати й використовувати у власних економічних цілях.

«Таким чином він виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію частин територій України. ДБР повідомило про підозру Бабакову за статтею за ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України)», – йдеться у повідомленні.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо Олександр Бабаков – заступник голови Державної Думи. Він публічно висловлював підтримку смертної кари громадянам іноземних держав, які чинять супротив агресії РФ проти України, а також закликав визнати полк «Азов» терористичною організацією.