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    Кличко розкрив деякі секрети Подільсько-Воскресенського мосту (відео)

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    <span>Зведення Подільсько-Воскресенського мосту</span> - Кличко розкрив деякі секрети Подільсько-Воскресенського мосту (відео)
    Зведення Подільсько-Воскресенського мосту

    Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст в Європі і буде найвитривалішим за навантаженнями

    Роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

    За його словами, скоро на ньому приберуть тимчасові опори і ми вже побачимо міст без іржавих оков.

    «До речі, Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст в Європі і буде найвитривалішим за навантаженнями. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії, прокладуть трубопровід», - зазначив Кличко.

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    Він повідомив, що нещодавно будівельники здійснили «буквально ювелірну роботу». Поєднали стики мосту, що виконані в найскладніший спосіб. «Він дозволяє мінімізувати коливання між частинами мосту до міліметрів. На арці встановили сучасне обладнання, яке вивчає «поведінку» всього мосту», - розповів мер.

    Усі в‘язі арочної конструкції мосту остаточно закріпили за допомогою понад 1500 високоточних болтів. Ці роботи тривали тільки одну ніч, коли метал «заспокоївся» і не розширювався через підвищення температури. Підготовчі роботи тривали два тижні. 

    Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст у Києві заплановано відкрити до кінця наступного року.

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