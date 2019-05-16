Кличко повідомив, коли відкриється новий міст на Троєщину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зведення Подільсько-Воскресенського мосту

Після будівництва мосту почнеться прокладання лінії метро на Троєщину

Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст у Києві заплановано відкрити до кінця наступного року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Прямий», повідомляє прес-служба міського голови.

«Наше завдання - до кінця наступного року запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Мешканці Троєщини чекають на це», - сказав Кличко.

За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.

Також протягом найближчих двох років у столиці планують завершити будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської гілки метрополітену – «Мостицька» і «Проспект Правди».

Кличко також зазначив, що на Шулявському шляхопроводі будівельні роботи тривають за графіком. «Роботи зі зведення Шулявського мосту тривають за графіком. Наші плани - до кінця цього року відкрити рух транспорту по новому Шулявському шляхопроводу», - сказав Кличко.

Раніше Кличко повідомив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу перебуває в активній стадії. Він записав коротке відео біля Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Читайте також:



