Кличко повідомив, коли відкриється новий міст на Троєщину
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Після будівництва мосту почнеться прокладання лінії метро на Троєщину
Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст у Києві заплановано відкрити до кінця наступного року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Прямий», повідомляє прес-служба міського голови.
«Наше завдання - до кінця наступного року запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Мешканці Троєщини чекають на це», - сказав Кличко.
За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.
Також протягом найближчих двох років у столиці планують завершити будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської гілки метрополітену – «Мостицька» і «Проспект Правди».
Кличко також зазначив, що на Шулявському шляхопроводі будівельні роботи тривають за графіком. «Роботи зі зведення Шулявського мосту тривають за графіком. Наші плани - до кінця цього року відкрити рух транспорту по новому Шулявському шляхопроводу», - сказав Кличко.
Раніше Кличко повідомив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу перебуває в активній стадії. Він записав коротке відео біля Подільсько-Воскресенського мостового переходу.