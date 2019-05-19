Кличко перевірив на міцність скляні панелі на пішохідному мосту (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко на пішохідному мосту Скріншот з відео: facebook.com/Віталій Кличко

Для міцності нового пішохідно-велосипедного моста, який з'єднує Хрещатий парк та Володимирську гірку, будівельники використовували загартоване скло, яке складається з безлічі шарів

Мер Києва Віталій Кличко, як і обіцяв, особисто прийшов переконатися в міцності скляних панелей у підлозі нового пішохідно-велосипедного моста, який з'єднує Хрещатий парк та Володимирську гірку. Відео перевірки він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Мер зняв відео, на якому стоїть на скляній підлозі і дивиться крізь прозору поверхню на види, що відкриваються, називаючи цей елемент «родзинкою» моста.

Для міцності будівельники використовували загартоване скло, яке складається з безлічі шарів.

«Витримує нормально, але ми будемо ще перевіряти», - підсумував міський голова, постоявши на скляній підлозі.

Пішохідно-велосипедний міст відкриють під час святкування Дня міста 26 травня.

Нагадаємо, 24 квітня будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.

Раніше Кличко повідомив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу перебуває в активній стадії. Він записав коротке відео біля Подільсько-Воскресенського мостового переходу.



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Встановлення скляної підлоги на пішохідно-велосипедному мосту Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

З мосту відкривається запаморочливий краєвид

На велосипедно-пішохідному мосту встановлюють скляну підлогу, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку, будівельники почали встановлювати скляну підлогу. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

«Хто із сміливців наважиться 26 травня на День Києва пройтись прозорою поверхнею та сфотографуватись на тлі запаморочливого краєвиду?» - прокоментували у транспортному департаменті фото встановлення скляної підлоги.

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Нагадаємо, 24 квітня будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.