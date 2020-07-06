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    Коронавірус у Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 6 липня (відео)

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    <span>Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг</span> - Коронавірус у Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 6 липня (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг

    Мер розповів, чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані

    Сьогодні, 6 липня, о 12:00 розпочалась онлайн прес-конференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.

    Так, Віталій Кличко поінформує: 

    •  на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці; 
    •  чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані; 
    •  скільки протоколів склали на порушників правил протиепідемічних обмежень; 
    •  на яких важливих інфраструктурних об’єктах столиці тривають ремонтні роботи; 
    •  чому необхідно робити ІФА-тестування. 

    Зазначимо, що за даними МОЗ станом на ранок 6 липня в Києві зареєстровано 59 нових випадків коронавірусу. З огляду на цей показник, Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин.

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

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