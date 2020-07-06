Коронавірус у Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 6 липня (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг

Мер розповів, чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані

Сьогодні, 6 липня, о 12:00 розпочалась онлайн прес-конференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані;

скільки протоколів склали на порушників правил протиепідемічних обмежень;

на яких важливих інфраструктурних об’єктах столиці тривають ремонтні роботи;

чому необхідно робити ІФА-тестування.

Зазначимо, що за даними МОЗ станом на ранок 6 липня в Києві зареєстровано 59 нових випадків коронавірусу. З огляду на цей показник, Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин.

Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.