Коронавірус у Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 6 липня (відео)
Мер розповів, чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані
Сьогодні, 6 липня, о 12:00 розпочалась онлайн прес-конференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- чи зменшується кількість хворих, які перебувають у важкому стані;
- скільки протоколів склали на порушників правил протиепідемічних обмежень;
- на яких важливих інфраструктурних об’єктах столиці тривають ремонтні роботи;
- чому необхідно робити ІФА-тестування.
Зазначимо, що за даними МОЗ станом на ранок 6 липня в Києві зареєстровано 59 нових випадків коронавірусу. З огляду на цей показник, Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин.
Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.
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Всього49043
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Хворіють26078
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Одужали21703
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Померли1262
Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.