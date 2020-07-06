Коронавірус у Києві підтвердили ще в 59 людей, двоє хворих померли



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Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували семеро пацієнтів з коронавірусом

Серед нових хворих у столиці - тримісячний хлопчик

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась ще на 59 людей. Четверо з них - медики. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

«За минулу добу коронавірус підтвердили ще в 59 людей. Серед них – четверо медиків. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 28 жінок віком від 19 до 73 рокiв. І дівчинка, якій 4 роки. Та 28 чоловіків від 18 до 77 рокiв. І двоє хлопчиків – одному із них 3 місяці, другому – 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.



За минулу добу одужали 7 людей. Усього коронавірус подолали 1809 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 9. У Подільському, Шевченківському та Голосіївському – по 7 випадків», - зазначив Віталій Кличко.

Також мер розповів, що медзаклади столиці, де лікують хворих на Covid-19, заповнені на 39%.

«Заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, сьогодні становить 39%. Це, нагадаю, в медзакладах першої хвилі - у восьми лікарнях та двох пологових будинках, де загалом ми підготували майже 900 місць. Іще 800 ліжок підготовлені в лікарнях другої хвилі», - сказав Кличко.

Також мер звернувся до мешкканців столиці уважно ставитися до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч.

«Я не втомлюся звертатися до всіх: не будьте легковажними! Вірус ближче і небезпечніше, ніж може здатися. І ми сьогодні робимо все, щоб врятувати здоров»я і життя киян. Допоможіть нам! – Не нехтуйте елементарними правилами. Дотримуватися їх не складно. Пам’ятайте про це», - наголосив Віталій Кличко.