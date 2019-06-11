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    У Києві демонтують дорожні показчики з рекламою (фото)

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    Демонтаж рекламного дорожнього показчика - У Києві демонтують дорожні показчики з рекламою (фото)
    Демонтаж рекламного дорожнього показчика
    Фото: КП «Центр організації дорожнього руху»

    Такі дорожні знаки не відповідають діючим стандартам і будуть демонтовані

    Минулого тижня у Києві спеціалісти КП «Центр організації дорожнього руху» демонтували близько трьох десятків попередніх показчиків напрямку руху з рекламною інформацією. Про це повідомляється на сторінці Центру у Facebook.

    Зокрема, демонтаж проводився по вулиці Великій Васильківській – одній з головних вулиць центральної частини міста, - де знято 13 таких щитів.

    Ще 15 було демонтовано на Севастопольській площі, вулицях Липківського, Володимирській, Старонаводницькій, Добровольчих Батальйонів, Московській.

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    «Такі дорожні знаки не відповідають діючим стандартам, тож мають бути демонтовані», – зазначив директор КП «Центр організації дорожнього руху» Віктор Черній.

    Також він зазначив, що наразі нові попередні показчики напрямку руху з рекламною інформацією офіційно не встановлюються.

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    У Києві демонтують дорожні показчики з рекламою (фото)
    У Києві демонтують дорожні показчики з рекламою (фото)
    У Києві демонтують дорожні показчики з рекламою (фото)
    У Києві демонтують дорожні показчики з рекламою (фото)
    У Києві демонтують дорожні показчики з рекламою (фото)

    У разі виявлення нових знаків такого типу киян просять звертатися до Контакт-центру КМДА 15-51.

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