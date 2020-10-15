Стало відомо, в якій карантинній зоні опиниться Київ наступного тижня



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Попадання в «червону» зону карантину можливе при погіршенні ситуації з заповненістю лікарняних ліжок

Київ в оновленому епідеміологічному зонуванні, що набере чинності з 19 жовтня, залишиться в «помаранчевій» зоні. Відповідне рішення сьогодні, 15 жовтня, повинна ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Попадання в «червону» зону карантину можливе лише при погіршенні ситуації з заповненістю лікарняних ліжок.

«Київ зараз у «помаранчевій» і буде в «помаранчевій» зоні. Все залежить від єдиного критерію - це ліжка в лікарнях», - сказав Рубан.

Він додав, що ситуація з дитячими садками і школами зараз в Києві повністю контрольована.

«По місту Києву перехворіло менше, ніж пів відсотка відвідувачів усіх навчальних закладів. Це і учні, і вчителі, інші працівники. Ситуація працюється за алгоритмом самоізоляції і проведення своєчасних заходів», - сказав Рубан.

Нагадаємо, з 12 жовтня Київ знову перейшов до «помаранчевої» карантинної зони.

За минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 445 осіб. Це на 23 більше, ніж за попередню добу (за добу 13 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19.

В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, станом на ранок 15 жовтня майже на 100% заповнена хворими на Covid-19.