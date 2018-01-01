Кличко розповів, які сфери будуть більше всього фінансуватися

«У пріоритетах фінансування цього року для столичної влади – медицина, освіта та міська інфраструктура»

Серед пріоритетних напрямів розвитку, на які спрямовуватимуть значні кошти в столиці цього року, – медична та освітня сфери, оновлення і будівництво міської інфраструктури. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ефірі телеканалу «Київ», повідомляє «Главком». «Ми отримали Київ із величезними боргами –



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

«У пріоритетах фінансування цього року для столичної влади – медицина, освіта та міська інфраструктура»

Серед пріоритетних напрямів розвитку, на які спрямовуватимуть значні кошти в столиці цього року, – медична та освітня сфери, оновлення і будівництво міської інфраструктури. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ефірі телеканалу «Київ», повідомляє «Главком».

«Ми отримали Київ із величезними боргами – майже 27 мільярдів гривень! За ці роки ми скоротили борг більш, ніж удвічі. І ми майже вдвічі збільшили бюджет міста. Три роки тому він складав 27 мільярдів, а кошторис на цей рік – майже 50. Нарешті ми маємо фінансові можливості, щоб втілювати зміни. Нам потрібно фінансувати медицину, освіту, відновлювати інфраструктуру, яка перебуває в занедбаному стані», – заявив Віталій Кличко.

Зокрема, мер нагадав, що фінансування цих трьох пріоритетних сфер значно збільшили вже в минулому році. У сфері освіти місто продовжує фінансувати будівництво та ремонт шкіл і дитсадків.

«Три роки тому черга в дитячі садки була 15 тисяч дітей. Зараз ми в три рази зменшили чергу. Але наша завдання – не збавляти темпів. І я переконаний, що черги в дитячі садки в Києві через кілька років не повинно бути. Це наше завдання», – зазначив столичний голова.

Продовжить столична влада і оновлення міської інфраструктури. Зокрема, капітальний ремонт київських доріг. Так, минулого року в столиці відновили 300 кілометрів доріг і проїздів, а цього року планують відремонтувати не менше.

«В минулому році ми капітально відремонтували 302 кілометри доріг, у цьому році плануємо ні в якому разі не зменшувати темпи ремонту. І таку ж кількість – близько 300 кілометрів ми зробимо і у 2018 році», – наголосив мер.

До того ж, Віталій Кличко звернув увагу, що в столиці близько 70 мостів знаходяться в передаварійному стані, а понад 20 тисяч кілометрів комунікацій і труб, які в місті не міняли і не ремонтували протягом останніх 30-40 років, потребують оновлення. І місто приділятиме увагу цій проблемі.

Також, за словами Віталія Кличка, в планах на 2018-й – заміна вагонів фунікулеру, яким уже більше 50-ти років, на нові та сучасні, з системою кондиціонування, Wi-Fi. Також місто планує відкрити оновлену Алею художників та оновити Пейзажну алею, збудувати пішохідний міст, який з’єднає Володимирську гірку та Арку Дружби народів.

Мер столиці нагадав, що від забудови був урятований і переданий до комунальної власності легендарний стадіон «Старт», реконструкцію якого планують розпочати теж цього року.

«Ми будемо відкривати нові школи, дитячі садки, оновлювати дороги та інфраструктуру, будемо змінювати наше місто. І наше завдання зробити Київ європейською столицею», – підсумував Віталій Кличко.