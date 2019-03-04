  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко розповів, якою буде нова транспортна розв’язка на Шулявці

    • Розсилка
    Роботи зі зведення нового мосту триватимуть 17 місяців - Кличко розповів, якою буде нова транспортна розв’язка на Шулявці
    Роботи зі зведення нового мосту триватимуть 17 місяців

    Повна реконструкція Шулявського шляхопроводу коштуватиме місту близько 1 мільярда гривень

    У суботу 16 березня в столиці розпочнуть демонтаж старої конструкції Шулявського шляхопроводу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Прямий». Він також заспокоїв водіїв, які хвилюються через можливі проблеми з трафіком.

    Читайте також

    «Ми розробили тимчасову схему об’їзду. Встановили спеціальні знаки, працюватиме також інформаційне табло. Ми будемо робити все можливе, аби завершити реконструкцію в найкоротший термін, - наголосив Кличко. – Хочу зазначити: після реконструкції це буде нова транспортна розв’язка». 

    Мер столиці наголосив, що роботи на Шулявському шляхопроводі розпочали минулого року. Сьогодні ж там починається активна фаза робіт. Повна реконструкція Шулявського шляхопроводу коштуватиме місту близько 1 мільярда гривень. Загалом, за оцінками фахівців, роботи зі зведення нового мосту триватимуть 17 місяців. 

    Також Кличко нагадав, що одразу після аварії на Шулявському шляхопроводі він дав доручення перевірити всі мости в столиці. 

    «Ця перевірка показала, що в столиці 75 мостів та шляхопроводів перебувають у передаварійному стані. Три з них – у дуже «стомленому». Це і міст Патона, який не ремонтували з тих часів, як здали в експлуатацію. Зараз ми розробляємо технічну документацію, аби почати там ремонтні роботи. Це і міст Метро, і Дарницький міст. Щоб їх оновити, потрібні великі ресурси», - відзначив Кличко. 

    Він також нагадав, що міська влада взяла на себе зобов’язання добудувати Подільсько-Воскресенький міст. За два роки по ньому планують відкрити автомобільне сполучення. Наступним етапом буде лінія метро на Троєщину.

    Як повідомлялося, рух транспорту Шулявським шляхопроводом буде перекрито з 16 березня

    На час реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. В. Гетьмана – О. Довженка і просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід), роботу громадського транспорту буде забезпечено за зміненими маршрутами. 

     

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ метро дороги мер ремонт реконструкція міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ