Кличко розповів, якою буде нова транспортна розв’язка на Шулявці



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Роботи зі зведення нового мосту триватимуть 17 місяців

Повна реконструкція Шулявського шляхопроводу коштуватиме місту близько 1 мільярда гривень

У суботу 16 березня в столиці розпочнуть демонтаж старої конструкції Шулявського шляхопроводу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Прямий». Він також заспокоїв водіїв, які хвилюються через можливі проблеми з трафіком.

«Ми розробили тимчасову схему об’їзду. Встановили спеціальні знаки, працюватиме також інформаційне табло. Ми будемо робити все можливе, аби завершити реконструкцію в найкоротший термін, - наголосив Кличко. – Хочу зазначити: після реконструкції це буде нова транспортна розв’язка».

Мер столиці наголосив, що роботи на Шулявському шляхопроводі розпочали минулого року. Сьогодні ж там починається активна фаза робіт. Повна реконструкція Шулявського шляхопроводу коштуватиме місту близько 1 мільярда гривень. Загалом, за оцінками фахівців, роботи зі зведення нового мосту триватимуть 17 місяців.

Також Кличко нагадав, що одразу після аварії на Шулявському шляхопроводі він дав доручення перевірити всі мости в столиці.

«Ця перевірка показала, що в столиці 75 мостів та шляхопроводів перебувають у передаварійному стані. Три з них – у дуже «стомленому». Це і міст Патона, який не ремонтували з тих часів, як здали в експлуатацію. Зараз ми розробляємо технічну документацію, аби почати там ремонтні роботи. Це і міст Метро, і Дарницький міст. Щоб їх оновити, потрібні великі ресурси», - відзначив Кличко.

Він також нагадав, що міська влада взяла на себе зобов’язання добудувати Подільсько-Воскресенький міст. За два роки по ньому планують відкрити автомобільне сполучення. Наступним етапом буде лінія метро на Троєщину.

Як повідомлялося, рух транспорту Шулявським шляхопроводом буде перекрито з 16 березня.

На час реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. В. Гетьмана – О. Довженка і просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід), роботу громадського транспорту буде забезпечено за зміненими маршрутами.