Шулявський шляхопровід перекриють із 16 березня



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Шулявський шляхопровід буде реконструйовано

Роботи з демонтажу існуючого шляхопроводу будуть розпочаті уже 17 березня

Із 16 березня Шулявський шляхопровід перекриють у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями. Про це під час брифінгу повідомив головний інженер КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» Олександр Здольник.

«Роботи з демонтажу існуючого шляхопроводу будуть розпочаті уже 17 березня – наступного дня після перекриття. Етапність виконання робіт передбачає, що перші роботи – це демонтаж контактної мережі, демонтаж опор освітлення, демонтаж карнизних блоків, демонтаж консолей тротуарів, розбирання асфальтно-бетонного покриття, демонтаж самих балок прогонових будов та частковий демонтаж ростверків», – розповів він.

До кінця 2019 року заплановано, зокрема, завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.

«Рух транспорту в напрямку Олександра Довженка – Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги. Для цього на перетині вулиці Петра Нестерова та проспекту Перемоги влаштовано тимчасовий світлофорний об’єкт. Далі – проспектом Перемоги до перетину з вулицею Гарматною – на зазначеному перехресті також влаштовується тимчасовий світлофорний об’єкт для забезпечення можливості лівого повороту на вулицю Гарматну. Далі – вулицею Гарматною та вулицею Виборзькою забезпечується виїзд на вулицю Вадима Гетьмана», – розповів Олександр Здольник.

Щодо руху транспорту в напрямку Вадима Гетьмана – Олександра Довженка, то рух відбуватиметься існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю Олександра Довженка існуючим реконструйованим з’їздом, де також влаштують тимчасовий світлофорний об’єкт.

На шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі вулицею Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку «Індустріальний міст»; з боку вулиці Олени Теліги вулицею Олександра Довженка – кінцеву зупинку «Вул. Івана Гонти».

«Новий шляхопровід заплановано завершити уже в поточному році. Тому прохання до всіх водіїв: поставитися з розумінням та обрати альтернативні маршрути. Таким чином, завдяки перерозподілу транспортних потоків на шляховій мережі міста ми убезпечимося від значних заторів, які можуть відбуватися у цьому вузлі», – резюмував Здольник.

Як повідомлялося, проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв'язки у формі неповного листка конюшини - моста з трьома з'їздами.

Для проведення ремонту Шулявський міст планують закрити навесні нинішнього року. Спочатку збиралися це зробити в листопаді 2018-го, але не змогли через брак фінансування. Потім повідомлялося, що столична влада планує розпочати роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу з січня 2019 року.

Однак головна проблема проекту не гроші. Щоб побудувати заплановану розв'язку, потрібно знести цех №5 заводу «Більшовик».

Джерело: Вечірній Київ