Кличко розповів, за чий кошт у Києві пройде всесвітній боксерський конгрес

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Восени у столиці зберуться зірки світового професійного боксу

У Києві восени пройде 56 Конгрес Всесвітньої боксерської Ради (WBC). Про це на прес-конференції повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на проведення Конгресу гроші зі столичного бюджету витрачатися не будуть. Київ витратить кошти тільки на промоушен заходи.

«Весь захід буде проводиться за рахунок вкладів організацій», - сказав мер.

Конгрес буде проходити з 30 вересня по 5 жовтня 2018 року. Такий захід відбувається в Україні вперше. У столиці зберуться зірки світового професійного боксу, президенти федерацій з країн-членів WBC, промоутери, судді та спортивні функціонери.

Всього в Київ приїдуть понад 600 учасників конгресу з понад 100 країн світу.

Нагадаємо, у Києві почали облаштовувати фан-зону до Ліги чемпіонів.

Джерело: 44.ua