Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал

Микита Василенко запропонував несподіваний спосіб, щоб розв'язати демографічну проблему в Україні

Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені. Люди, котрі пережили окупацію (згадували), що після війни народжувалися цілі покоління німецьких дітей. Від німців народились. На Дніпропетровщині німці стояли кілька років, і, природно, молоді жінки сходилися з молодими офіцерами та солдатами. Була нормальна українсько-німецька дружба», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Користувачів соцмереж обурили заяви професора. Вони закликають СБУ звернути увагу на тези Василенка.

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Нагадаємо, що професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше.

Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.