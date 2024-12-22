Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал
Микита Василенко заявив, що європейські військові швидко покращать демографічну ситуацію в Україні
фото: скріншот з відео

Микита Василенко запропонував несподіваний спосіб, щоб розв'язати демографічну проблему в Україні

Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені. Люди, котрі пережили окупацію (згадували), що після війни народжувалися цілі покоління німецьких дітей. Від німців народились. На Дніпропетровщині німці стояли кілька років, і, природно, молоді жінки сходилися з молодими офіцерами та солдатами. Була нормальна українсько-німецька дружба», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Користувачів соцмереж обурили заяви професора. Вони закликають СБУ звернути увагу на тези Василенка.

Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал фото 1
Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал фото 2
Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал фото 3
Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал фото 4
скріншот

Нагадаємо, що професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше.

Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.

Теги: демографічна криза українці військові Україна університет журнал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський подякував громадянам США за підтримку України
Зеленський у День подяки звернувся до американців
28 листопада, 18:10
1 грудня увесь світ святкує День різдвяних вогнів
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 грудня, 00:22
Сирійські повстанці рушили у бік Хами
Сирійські повстанці дійшли до міста Хама
30 листопада, 21:08
Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос розповів про випадки СЗЧ
Генерал Кривонос пояснив, чому військові самовільно залишають свої частини
3 грудня, 11:55
Бригади, де високий відсоток самовільного залишення частин, працюватимуть із Військовою службою правопорядку та командування
За перші дні дії нового закону до війська повернулися понад 3 тис. дезертирів
3 грудня, 17:37
Два дрони-камікадзе вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі
Вночі Україну атакували понад пів сотні «Шахедів»: як відпрацювала ППО
6 грудня, 07:30
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
10 грудня, 15:31
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі 10 грудня
Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН
11 грудня, 18:24
15 грудня відзначається День працівників суду України
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Новини

Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал
Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал
Рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда» (фото)
Рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда» (фото)
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото)
Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото)
Масштабна повітряна тривога через загрозу балістики тривала 30 хвилин
Масштабна повітряна тривога через загрозу балістики тривала 30 хвилин
Ціни на молоко у столичних маркетах побили черговий рекорд
Ціни на молоко у столичних маркетах побили черговий рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
43K
Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО
27K
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
20K
У Польщі введено штраф за «тепловий паразитизм»: що слід знати українцям
15K
Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua