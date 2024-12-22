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На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Потерпілих та загиблих внаслідок падіння уламків немає

На Київщині уламки дрона спричинили пожежу у багатоповерхівці. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«В одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-поверхового житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

Руслан Кравченко зауважує, що інформації про потерпілих та загиблих не надходило. Оперативні служби проводять евакуацію людей, а також ліквідовують наслідки атаки. Наразі пожежа локалізована.

Нагадаємо, що о 00:15 у Києві та низці областей України пролунали сирени повітряної тривоги. О 00:45 оголошено відбій. Повітряні сили повідомляли про запуск «Шахедів».

Раніше на Київщині сапери вилучили з дерева ворожий безпілотник-приманку, який застряг там під час нічної атаки. Такий БпЛА не мав бойової частини, тому не становив загрози для мешканців.

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Теги: Київщина пожежа війна безпілотник росія росіяни Україна

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