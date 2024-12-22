У Києві чоловіки у військовій формі жебракували біля торгівельного центру: поліція відреагувала

Відео із «бідолашними» військовими, котрі не мають грошей навіть на їжу, поширили в мережі інтернет

Псевдовійськовими виявились 39-річний киянин та 34-річний уродженець Херсона

У Києві двоє чоловіків жебракували біля торгівельного центру в Дарницькому районі. Вони просили гроші, представляючись колишніми військовими ЗСУ. Про це інформує Поліція Києва. Один із прохачів мав ознаки інвалідності, а інший був одягнутий у військову форму без розпізнавальних знаків. Чоловіки скаржились на відсутність виплат. Мовляв, через це змушені побиратися.

Відео із «бідолашними» військовими, котрі не мають грошей навіть на їжу, поширили в мережі інтернет. Допис набрав близько двохсот тисяч переглядів, після чого ним зацікавилися правоохоронці.

Псевдовійськовими виявились 39-річний киянин та 34-річний уродженець Херсона. Обидва не мали жодного стосунку до Сил оборони країни й раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Поліцейські провели з чоловіками роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу.

Поліцейські закликають блогерів та медійних осіб обов’язково перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати на широкий загал, а громадян – критично ставитись до провокаційних новин в інтернеті.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців розглядала звернення щодо вимагання грошей або знущань у 22 бригадах. Не в усіх випадках такі дані підтвердилися.

Також військовослужбовцю повідомлено про підозру у шахрайстві. Він привласнив кошти, зібрані для підрозділу ЗСУ.