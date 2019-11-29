Кличко звільнив свого заступника, який відмовлявся йти у відставку документ



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Дмитро Давтян працював над проектами транспортної інфраструктури

Дмитро Давтян звільнений з посади заступника голови Київської міської держадміністрації з 29 листопада

Столичний голова Віталій Кличко звільнив Дмитра Давтяна з посади заступника голови Київської міської держадміністрації.

Відповідне розпорядження №988 від 25 листопада опубліковано на офіційній сторінці КМДА.

Згідно з документом, Давтян звільнений за власним бажанням з 29 листопада.

Перед звільненням Кличко надав Давтяну 4-денну відпустку з 25-го по 28 листопада за сімейними обставинами без збереження заробітної плати.

Також Управлінню фінансово-господарського забезпечення апарату КМДА доручено провести розрахунок та відрахувати із заробітної плати Давтяна кошти за невідпрацьовані два календарних дні щорічної основної оплачуваної відпустки.

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Нагадаємо, 23 вересня на пресконференції Кличко заявив про звільнення заступників голови КМДА Дмитра Давтяна і Олександра Спасибка.

Мер представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Кличко подякував двом заступникам голови КМДА - Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за їхню роботу.

Проте, Давтян заперечив написання заяви про відставку. «Пан (мер Києва, голова КМДА Віталій) Кличко на прес-конференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав, писати не збираюся, а про це дізнався з новин», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також він заявив, що Кличко бореться за своє політичне майбутнє і «тут вже не до сентиментів чи чоловічої гідності».

Давтян працював над проектами транспортної інфраструктури.