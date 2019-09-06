Кличко з Курцом обговорили виклики, що стоять перед Україною та ЄС



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Кличко відвідав захід, організований Австрійською народною партією до позачергових парламентських виборів, що відбудуться в Австрії 29 вересня

«Україна зацікавлена в об’єднаному та потужному ЄС», - наголосив мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко і голова Австрійської народної партії Себастьян Курц під час зустрічі в Австрії обговорили виклики, що стоять перед Україною та ЄС.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Я добре пам’ятаю нашу першу зустріч на безпековій конференції у Мюнхені в 2014 році. Це був час Майдану, коли український народ виборював своє право на демократію, на європейський шлях розвитку. Для мене було дуже важливо почути щирі слова солідарності від вас - тоді міністра закордонних справ Австрії. Так само важливою для нас була і є підтримка з боку Австрії та інших країн ЄС боротьби України проти російської агресії, підтримка процесу реформ в нашій країні», - заявив Кличко під час зустрічі з Курцем.

Він зазначив, що від того, чи зможе Україна відстояти свою незалежність, захистити разом з ЄС принципи міжнародного права та спільні демократичні цінності, залежить стабільність та безпека в Європі.

«Україна зацікавлена в об’єднаному та потужному ЄС. Я сподіваюсь, що і ЄС зацікавлений в сильній та успішній Україні», - наголосив мер Києва.

«Ми розраховуємо, що Австрія разом з іншими членами ЄС продовжить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Насамперед це стосується збереження санкцій, як найбільш дієвого способу протидії агресивній політиці Росії. Україні потрібен мир, але не за будь-яку ціну. Ми не маємо права дати агресору можливість реалізувати його план «врегулювання». Навіть частково. Бо це створить ситуацію, коли суверенітет України буде під постійною загрозою. Це також заохочуватиме подальшу агресивну поведінку Росії, загрожуватиме загальноєвропейській безпеці та стабільності», - підкреслив Кличко.

Також Кличко з Курцом обговорили тему важливості посилення місцевої демократії і розвитку самоврядування.

«Для нас важливий досвід Австрії в багатьох сферах суспільно-політичного життя, ваш досвід у створенні ефективної, стабільної економіки. Для нас важливе політичне, економічне та торгівельне співробітництво з Австрією», - підкреслив мер Києва.

Також він зауважив, що Україна високо цінує зусилля Курца в розвитку україно-австрійських відносин.

Кличко разом з Курцом відвідав захід, організований Австрійською народною партією до позачергових парламентських виборів, що відбудуться в Австрії 29 вересня. В Політичній академії Австрійської народної партії відбулася зустріч з першою десяткою кандидатів від партії.

До слова, Австрійська народна партія, заснована у 1945 році, є найчисельнішою політичною силою країни і нараховує понад 600 тисяч членів. На майбутніх виборах партія має високі шанси перемогти, а Себастьян Курц - повернутися на посаду федерального канцлера Австрії.

Нагадаємо, у вересні 2018 року у Києві мер столиці Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастьяном Курцом, який прибув до України з робочим візитом.

У березні 2019 року Віталій Кличко на запрошення Федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца відвідав з’їзд Австрійської народної партії.