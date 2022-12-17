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Київ оговтується після ракетної атаки: як працюватиме метро в суботу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Київ оговтується після ракетної атаки: як працюватиме метро в суботу
Станції метро працюють як укриття
фото з відкритих джерел

У Києві курсують автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену

Столичний метрополітен у суботу, 17 грудня, продовжує працювати тільки як укриття. «Київпастранс» запустив автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Інтервали руху на них складають 15-20 хвилин:

  • маршрут № 1-М «Ст. м. «Льва Толстого» – ст. м. «Лісова»;
  • маршрут № 2-М «Ст. м. «Героїв Дніпра» – ст. м. «Льва Толстого»;
  • маршрут № 3-М «Ст. м. «Червоний Хутір» – ст. м. «Палац Спорту».

Про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково. Наразі підземні станції метро продовжують працювати винятково в режимі укриття.

Як повідомлялося, Київський метрополітен наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.

Підземні станції працюють в режимі укриття. 

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.

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Теги: Київ ракета росія окупанти обстріл метро транспорт

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