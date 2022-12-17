Київ оговтується після ракетної атаки: як працюватиме метро в суботу
У Києві курсують автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену
Столичний метрополітен у суботу, 17 грудня, продовжує працювати тільки як укриття. «Київпастранс» запустив автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Інтервали руху на них складають 15-20 хвилин:
- маршрут № 1-М «Ст. м. «Льва Толстого» – ст. м. «Лісова»;
- маршрут № 2-М «Ст. м. «Героїв Дніпра» – ст. м. «Льва Толстого»;
- маршрут № 3-М «Ст. м. «Червоний Хутір» – ст. м. «Палац Спорту».
Про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково. Наразі підземні станції метро продовжують працювати винятково в режимі укриття.
Як повідомлялося, Київський метрополітен наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.
Підземні станції працюють в режимі укриття.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.
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