Кличко закликав Київраду прийняти до розгляду проект столичного бюджету



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Віталій Кличко, засідання Київради 4 грудня 2018

Витрати за бюджетом столиці на наступний рік передбачені майже у 55 млрд гривень

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради прийняти до розгляду проект бюджету столиці на 2019-й рік та ухвалити його в першому читанні.

«Щороку ми збільшуємо бюджет Києва. Бюджет столиці в 2014 році був меншим, ніж борг міста. Борг тоді складав 25 мільярдів гривень. Київ був на межі банкрутства, - відзначив Кличко на початку засідання Київради. - Сьогодні ж ми плануємо бюджет міста на наступний рік близько 55 мільярдів гривень», - відзначив мер столиці.

За його словами, у 2019 році освітня, медична, транспортна галузі отримають фінансування не менше, а деякі навіть більше, ніж попереднього року. Важливою статтею видатків залишається соціальний захист киян.

З 2019 року в Україні розпочнеться запровадження надання пільг і субсидій у грошовій формі.

«Для оптимізації структури видатків здійснено перерозподіл за окремими бюджетними програмами. Зокрема, по видатках на надання передбачених законодавством пільг громадянам та житлових субсидій малозабезпеченим сім’ям», - зазначив Кличко.

Також він підкреслив, що міська влада планує продовжити придбання житла для учасників антитерористичної операції та інших пільгових категорiй киян, будівництво та реконструкцію закладів освіти, культури, охорони здоров’я, об’єктів комунальної сфери.

Чимало коштів буде спрямовано на транспортну інфраструктуру міста.

«Йдеться про будівництво метро на Виноградар, продовження будiвництва Подiльського мостового переходу, оновлення Київського фунiкулера», - розповів Кличко.

Як повідомив міський голова, також особливу увагу необхідно приділити модернізації та капітальному ремонту мереж КП «Київтеплоенерго».

Орієнтовно на капітальний ремонт тепломереж в бюджеті столиці закладено близько 270 млн гривень.

«Сьогодні ми також фіналізуємо переговори з міжнародними фінансовими установами щодо допомоги в модернізації теплоенергетичного комплексу столиці», - відзначив мер.

Також близько 1,5 млрд гривень, з урахуванням субвенції з Держбюджету, передбачено на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у Києві.

«І ми особливу увагу приділимо ремонту дворів і міжквартальних проїздів. На що виділимо 500 млн. грн», - сказав Кличко.

Також, відзначив мер, на 2019 рік припадає активна фаза реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Загалом, витрати за бюджетом столиці на наступний рік передбачені майже у 55 млрд гривень.

«Прошу взяти до розгляду проект бюджету столиці і ухвалити його в першому читанні. Ми повинні ухвалити збалансований кошторис Києва, щоб наступного року столиця і надалі змінювалася, розвивалася, ставала комфортнішою і гарнішою», - наголосив Віталій Кличко.