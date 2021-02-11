У Києві за добу понад 300 нових хворих на коронавірус

Найбільш небезпечний коронавірус для людей похилого віку

Київ на п'ятому місці серед регіонів України за добовою кількістю виявлених випадків Covid-19

За минулу добу, 10 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 335 людей. Це на 38 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 9 лютого було 297 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 131199 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335)», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 82684 особи, померли 2473 особи.

У Київській області зафіксовано 71037 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 159 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 150 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 62370 осіб, померли 1169 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1258094 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 10 лютого зафіксовано 5039 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 10 лютого у Києві було підтверджено 130864 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 297 осіб.

У Київській області було 70878 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 150 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.