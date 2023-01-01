Кличко підтвердив вибухи в Києві

Рашисти продовжують обстрілювати мирні українські міста

У столиці України пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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За наявною інформацією, Київ атакують іранські «Шахеди», один з них був помічений в районі Білої Церкви.

Під час повітряної тривоги жителі повинні перебувати в укритті.

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Також вибухи у столиці України підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Цікаво, що на даний момент повітряна тривога оголошена по всіх областях України.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.