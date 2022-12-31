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Кличко передав «новорічне привітання» Путіну

glavcom.ua
Кличко передав «новорічне привітання» Путіну
скріншот з відео

«Не зламають нас російські варвари!»

Мер Києва Володимир Кличко разом з військовими записав «новорічне відеозвернення» до президента Росії, у якому військові нагадали кремлівському терористу відому пісню футбольних фанатів.

«Не зламають нас російські варвари! І наші захисники це доводять щодня. Та передають вітання зі Сходу України!» – йдеться у відео.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на столицю. Є влучання за кількома адресами у Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. Одна людина загинула, 22 – постраждало. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Як відомо, о 13:05 годині 31 грудня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. 

За інформацією Міненерго, завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання».

Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: росія Віталій Кличко Київ війна тероризм обстріл

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