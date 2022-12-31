Атака на столицю: Кличко назвав кількість загиблих і постраждалих

Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула та 20 постраждали. Госпіталізували 14 потерпілих, шістьом медики надали допомогу на місці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів. Через аварійні відключення», – розповів мер.

Кличко також попередив, що рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

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«Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці. Про відновлення руху червоною лінією повідомимо додатково», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.