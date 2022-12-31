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Атака на столицю: Кличко назвав кількість загиблих і постраждалих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака на столицю: Кличко назвав кількість загиблих і постраждалих
Наслідки пошкоджень готелю поблизу Палацу «Україна»
фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула та 20 постраждали. Госпіталізували 14 потерпілих, шістьом медики надали допомогу на місці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів. Через аварійні відключення», – розповів мер.

Кличко також попередив, що рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

«Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці. Про відновлення руху червоною лінією повідомимо додатково», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.

 

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