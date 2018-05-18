Кличко звільнив гендиректора «Київзеленбуду»

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Віталій Кличко і Михайло Наконечний

Національна поліція Києва розслідує фінансові махінації КО «Київзеленбуд» періоду 2016-2017 років

Київський міський голова Віталій Кличко своїм розпорядженням звільнив керівника КО «Київзеленбуд» Михайла Наконечного.

Як KV стало відомо з розпорядження Кличка від 26.04.2018 року, Наконечний звільнений з 27 квітня цього року.

Виконувачем обов'язки гендиректора «Київзеленбуду» призначена Наталія Білоусова.

У розпорядженні зазначено, що Наконечний звільнений за власним бажанням. Але не виключено, що причиною звільнення стало бажання Кличка прикрити столичну владу від скандалу, що насувається.

Відомо, що Національна поліція Києва розслідує фінансові махінації КО «Київзеленбуд» періоду 2016-2017 років. Слідство вже виявило ряд великих закупівель комунального об'єднання, які проводилися за завищеними цінами або взагалі фіктивно.

Наприклад, бюджетні гроші, які виділяються на ремонти парків і скверів Києва, за даними слідчих, просто ділилися між учасниками схеми. Також «Київзеленбуд» примудрився закупити вакуумні машини для прибирання сміття з переплатою в майже 7 млн гривень.

Нагадаємо, Наконечний був призначений виконуючим обов'язки генерального директора КО «Київзеленбуд» розпорядженням Кличка від 13.07.2016 року. Втім, на сайті самого «Київзеленбуду» Наконечний значився, як генеральний директор КО. На цю роботу він прийшов з бізнесу і вважається креатурою одіозного екс-регіонала, екс-голови Шевченківської райдержадміністрації Віктора Пилипишина і, одночасно, екс-спікера ВР Володимира Литвина.