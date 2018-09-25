Кліматологи оголосили про прихід метеорологічної осені в Київ



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До Києва прийшла осінь

Метеорологічне літо у Києві загалом тривало 147 днів

Середньодобова температура у Києві 23 вересня знизилась до +11,8°С, що свідчить про прихід метеорологічної осені до столиці. Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, осіння погода триватиме і далі. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Таким чином метеорологічне літо у Києві, яке розпочалось 29 квітня завершилось 22-го вересня і загалом тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більшим за норму», - йдеться в повідомленні.

Цьогорічне метеорологічне літо не відзначилось дуже спекотною погодою, але дні з максимальною температурою повітря, вищою за 30°С, спостерігали з початку травня до початку вересня, загалом їх виявилось 18.

Незважаючи на різке похолодання, киян у жовтні ще очікує «бабине літо», кажуть в обсерваторії.

Як повідомляв Главком, у Києві на цьому тижні очікуються перші заморозки.