Кліщі атакують: проведено винищувальну обробку чотирьох парків Києва
- Сьогодні, 17:28
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Цього місяці запланована обробка проти кліщів ще двох парків столиці
Території чотирьох парків Києва вже обробили від кліщів. Цей захід проводиться з метою мінімізації випадків укусів кліщами мешканців у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту, хвороби Лайма. Про це повідомляє преса-служба КО «Київзеленбуд».
Фахівцями КП «Профдезінфекція» проведено винищувальну (акарицидну) обробку проти кліщів на території таких зелених зон:
- парк «Муромець»;
- парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича між проспектом Маяковського та вулицею Бальзака у Деснянському районі;
- Голосіївський парк у Голосіївському районі;
- парк Нивки у Шевченківському районі.
Повідомляється, що цього місяця запланована обробка території парків «Партизанська Слава» у Дарницькому районі та «Перемога» у Дніпровському районі столиці.
«Зауважимо, що задля безпечного відпочинку на територіях зелених зон міста підприємства, що входять до складу КО «Київзеленбуд», постійно проводять комплекс профілактичних санітарно-оздоровчих заходів із боротьби з збудниками хвороб, а саме: видалення сухостою, прорідження чагарників, зняття сухостійних і аварійних дерев, скошування газонів, та встановлення відповідних інформаційних табличок», - повідомляють «зеленбудівці».