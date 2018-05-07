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    Кліщі атакують: проведено винищувальну обробку чотирьох парків Києва

    Цього місяці запланована обробка проти кліщів ще двох парків столиці
    Території чотирьох парків Києва вже обробили від кліщів. Цей захід проводиться з метою мінімізації випадків укусів кліщами мешканців у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту, хвороби Лайма. Про це повідомляє преса-служба КО «Київзеленбуд». Фахівцями КП
    • Сьогодні, 17:28
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    Обробка проти кліщів території парків
    Обробка проти кліщів території парків

    Цього місяці запланована обробка проти кліщів ще двох парків столиці

    Території чотирьох парків Києва вже обробили від кліщів. Цей захід проводиться з метою мінімізації випадків укусів кліщами мешканців у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту, хвороби Лайма. Про це повідомляє преса-служба КО «Київзеленбуд».

    Фахівцями КП «Профдезінфекція» проведено винищувальну (акарицидну) обробку проти кліщів на території таких зелених зон:

    • парк «Муромець»;
    • парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича між проспектом Маяковського та вулицею Бальзака у Деснянському районі;
    • Голосіївський парк у Голосіївському районі;
    • парк Нивки у Шевченківському районі.

    Повідомляється, що цього місяця запланована обробка території парків «Партизанська Слава» у Дарницькому районі та «Перемога» у Дніпровському районі столиці.

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    Кліщі атакують: проведено винищувальну обробку чотирьох парків Києва
    Кліщі атакують: проведено винищувальну обробку чотирьох парків Києва
    Кліщі атакують: проведено винищувальну обробку чотирьох парків Києва
    Кліщі атакують: проведено винищувальну обробку чотирьох парків Києва
    Кліщі атакують: проведено винищувальну обробку чотирьох парків Києва

    «Зауважимо, що задля безпечного відпочинку на територіях зелених зон міста підприємства, що входять до складу КО «Київзеленбуд», постійно проводять комплекс профілактичних санітарно-оздоровчих заходів із боротьби з збудниками хвороб, а саме: видалення сухостою, прорідження чагарників, зняття сухостійних і аварійних дерев, скошування газонів, та встановлення відповідних інформаційних табличок», - повідомляють «зеленбудівці».

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