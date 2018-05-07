Кліщі атакують: проведено винищувальну обробку чотирьох парків Києва

Цього місяці запланована обробка проти кліщів ще двох парків столиці

Території чотирьох парків Києва вже обробили від кліщів. Цей захід проводиться з метою мінімізації випадків укусів кліщами мешканців у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту, хвороби Лайма. Про це повідомляє преса-служба КО «Київзеленбуд». Фахівцями КП



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Обробка проти кліщів території парків

Цього місяці запланована обробка проти кліщів ще двох парків столиці

Території чотирьох парків Києва вже обробили від кліщів. Цей захід проводиться з метою мінімізації випадків укусів кліщами мешканців у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту, хвороби Лайма. Про це повідомляє преса-служба КО «Київзеленбуд».

Фахівцями КП «Профдезінфекція» проведено винищувальну (акарицидну) обробку проти кліщів на території таких зелених зон:

парк «Муромець»;

парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича між проспектом Маяковського та вулицею Бальзака у Деснянському районі;

Голосіївський парк у Голосіївському районі;

парк Нивки у Шевченківському районі.

Повідомляється, що цього місяця запланована обробка території парків «Партизанська Слава» у Дарницькому районі та «Перемога» у Дніпровському районі столиці.

«Зауважимо, що задля безпечного відпочинку на територіях зелених зон міста підприємства, що входять до складу КО «Київзеленбуд», постійно проводять комплекс профілактичних санітарно-оздоровчих заходів із боротьби з збудниками хвороб, а саме: видалення сухостою, прорідження чагарників, зняття сухостійних і аварійних дерев, скошування газонів, та встановлення відповідних інформаційних табличок», - повідомляють «зеленбудівці».