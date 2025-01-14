У Києві ярмарки змінили рух кількох автобусних маршрутів (схеми)

Зміни запроваджено через заплановані продовольчі ярмарки на вул. Бульварно –Кудрявській та вул. Івана Микитенка

З початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано за зміненим маршрутом

Сьогодні, 14 січня, у Києві буде змінено маршрути автобусів №№7, 46, 112. Про це повідомляє «Київпастранс». Також 17 січня зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 7.

Повідомляється, що зміни запроваджено через заплановані продовольчі ярмарки на вул. Бульварно –Кудрявській та вул. Івана Микитенка.

З початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано по трасах:

маршрут № 7 : залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа– вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»;

: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа– вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»; маршрути №№ 46, 112: відповідно від ст.м. «Лівобережна» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Миколи Кибальчича за власним маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.

Схема зміненої ділянки автобусних маршрутів №№ 46, 112 під час проведення ярмарку на вул. Івана Микитенка інфографіка «Київпастранс»

Тимчасова схема автобусного маршруту №7 інфографіка «Київпастранс»

Нагадаємо, цього тижня, з 14 до 19 січня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Сьогодні, 14 січня (вівторок) ярмарки відбудуться у: