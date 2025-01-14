У Києві ярмарки змінили рух кількох автобусних маршрутів (схеми)
З початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано за зміненим маршрутом
Сьогодні, 14 січня, у Києві буде змінено маршрути автобусів №№7, 46, 112. Про це повідомляє «Київпастранс». Також 17 січня зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 7.
Повідомляється, що зміни запроваджено через заплановані продовольчі ярмарки на вул. Бульварно –Кудрявській та вул. Івана Микитенка.
З початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано по трасах:
- маршрут № 7: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа– вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»;
- маршрути №№ 46, 112: відповідно від ст.м. «Лівобережна» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Миколи Кибальчича за власним маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.
Нагадаємо, цього тижня, з 14 до 19 січня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.
Сьогодні, 14 січня (вівторок) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
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