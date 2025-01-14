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У Києві ярмарки змінили рух кількох автобусних маршрутів (схеми)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві ярмарки змінили рух кількох автобусних маршрутів (схеми)
Зміни запроваджено через заплановані продовольчі ярмарки на вул. Бульварно –Кудрявській та вул. Івана Микитенка
фото: «Київпастранс»

З початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано за зміненим маршрутом

Сьогодні, 14 січня, у Києві буде змінено маршрути автобусів №№7, 46, 112. Про це повідомляє «Київпастранс». Також 17 січня зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 7. 

Повідомляється, що зміни запроваджено через заплановані продовольчі ярмарки на вул. Бульварно –Кудрявській та вул. Івана Микитенка.

З початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано по трасах:

  • маршрут № 7: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа– вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»;
  • маршрути №№ 46, 112: відповідно від ст.м. «Лівобережна» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Миколи Кибальчича за власним маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.
Схема зміненої ділянки автобусних маршрутів №№ 46, 112 під час проведення ярмарку на вул. Івана Микитенка
Схема зміненої ділянки автобусних маршрутів №№ 46, 112 під час проведення ярмарку на вул. Івана Микитенка
інфографіка «Київпастранс»
Тимчасова схема автобусного маршруту №7
Тимчасова схема автобусного маршруту №7
інфографіка «Київпастранс»

Нагадаємо, цього тижня, з 14 до 19 січня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки

Сьогодні, 14 січня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47; 
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта; 
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

  

Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс

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