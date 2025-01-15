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На Київщині чоловік порізав обличчя юнакові через гучну музику в автобусі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині чоловік порізав обличчя юнакові через гучну музику в автобусі
Нападник використав перукарську бритву, завдавши потерпілому різану рану обличчя
фото: поліція Києва, Facebook

Нападник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, pа вчинення хуліганських дій чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

53-річний мешканець Києва напав на 17-річного юнака в автобусі через конфлікт, що виник через гучне прослуховування музики на портативній колонці. Нападник використав перукарську бритву, завдавши потерпілому різану рану обличчя.

Як повідомляє поліція Києва, конфлікт розпочався через те, що хлопець не реагував на зауваження пасажирів щодо гучності музики. У ході суперечки чоловік дістав бритву та напав на підлітка. Постраждалого госпіталізували медики, а нападника затримали правоохоронці за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Неповнолітнього потерпілого медики госпіталізували до закладу охорони здоров’я
фото: поліція Києва, Facebook

Дарницька окружна прокуратура повідомила затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.  

53-річний фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання
53-річний фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання
фото: Поліція Києва, Facebook

53-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вчинення хуліганських дій чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності.  Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлію Гірдвіліс. За словами Гірдвіліс, ще одним епізодом зі скандального відео було святкування Дня народження одного з учасників компанії. Підлітки орендували автомобілі, водіями яких були працівники фірми, що підтверджує аналіз з камер відеоспостереження.

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Теги: прокуратура громадський транспорт Київщина скандал прослуховування поліція чоловік конфлікт

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