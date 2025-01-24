Віртуальна валідація проїзду запрацювала в усьому наземному транспорті столиці

Тепер усе, що потрібно для оплати проїзду, завжди під рукою – у смартфоні

Після оплати у застосунку автоматично з’явиться запис про використану поїздку, який можна пред’явити контролеру

Відтепер віртуальна валідація проїзду у застосунку «Київ Цифровий» стає доступною в усіх комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

«Тепер усе, що потрібно для оплати проїзду, завжди під рукою – у вашому смартфоні. Користуйтесь новим сервісом і діліться враженнями. Нам важливий зворотний звʼязок», – зазначив Петро Оленич.

Як скористатися новим сервісом:

відкрити мобільний застосунок «Київ Цифровий»

вибрати сервіс «Оплата проїзду»

відсканувати QR-код, розміщений у салоні транспорту, або ввести його вручну, вибравши відповідний тип транспорту.

оплатити проїзд у зручний спосіб: транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Після цих дій у застосунку автоматично з’явиться запис про використану поїздку, який можна пред’явити контролеру.

Для зручності відмітка оплати проїзду з валідацією одразу в застосунку відрізняється від інших іконок у стрічці Київ Цифровий.

Зазначається, що усі контролери мають інструкції щодо перевірки нового виду оплати проїзду. У разі виникнення додаткових питань чи непорозумінь з контролерами варто звертатися на гарячу лінію КП «Київпастранc» за номером: 0800-504-411.

Нагадаємо, що весь громадський транспорт столиці доступний у міському застосунку «Київ Цифровий». Окрім автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та кільцевої електрички, користувачі можуть знайти маршрутки – їхні схеми руху та вартість проїзду. Оновлення дає змогу користувачам «Київ Цифровий» переглядати схеми руху маршруток, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду та отримувати інформацію про пересадки.

Також користувачі застосунку можуть отримувати інтерактивні сповіщення про своє паркування прямо на заблокованому екрані телефону, що допоможе не пропустити час завершення паркування та уникнути зайвих витрат. Так, для користувачів Android додано інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані. А для користувачів iOS з’явилась функція Live Activity, що надає зручний спосіб стежити за активним паркуванням.