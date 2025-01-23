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Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів
Безугла опублікувала інформацію про нібито «премії генералітету». Командувач ВМС відповів
колаж: glavcom.ua

Неїжпапа: Минулого року фонд у розмірі 1,2 млн грн дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС ЗСУ всіх категорій

Народна обраниця Мар'яна Безугла опублікувала документ про грошові премії, назвавши їх «преміями генералітету». Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа відреагував на ці закиди.

«До речі, про премії генералітету. «Укрпошта», плачеш?» – відповідний допис опублікувала народна депутатка й додала скриншоти документів про мільйонні грошові премії.

Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів фото 1
скриншот: t.me/marybezuhla

Командувач Військово-морських сил Неїжпапа відреагував і заявив, що побачивши «згадку про себе в одному з оприлюднених документів у соціальній мережі», вважає за доцільне прокоментувати використання річного преміювального фонду.

За його словами, для того, щоб підтримати військовослужбовців законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» передбачено механізми заохочення, серед яких є й грошові премії.

«Як командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, за поданням командирів я маю повноваження заохотити військовослужбовців грошовими преміями. Так, минулого року фонд у розмірі 1,2 млн грн дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС ЗС України всіх категорій – матроси, сержанти, старшини та офіцери», – наголосив командир.

Також Неїжпапа додав, що всі його доходи «відображені в офіційній декларації, доступній для публічного перегляду».

Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів фото 2
скриншот: facebook.com/profile.php?id=61567775044855

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй Facebook-сторінці вирішила знайти пояснення того, чому під час повітряної тривоги у столиці зупиняється громадський транспорт: метро, автобуси, тролейбуси, трамваї. Однак, продовжують працювати приватні перевізники – маршрутки. До того ж, ціни на таксі відразу стають «захмарними».

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла назвала представників ЛГБТ людьми, які мають психофізіологічні відхилення.

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Теги: таксі громадський транспорт метро статут Укрпошта Facebook транспорт Мар’яна Безугла Олексій Неїжпапа

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