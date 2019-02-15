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    «Книжковий Арсенал» номіновано на престижну лондонську премію

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    <span>&laquo;Книжковий Арсенал&raquo;</span> - «Книжковий Арсенал» номіновано на престижну лондонську премію
    «Книжковий Арсенал»

    Церемонія нагородження відбудеться 12 березня 2019 року у виставковому центрі «Олімпія» в Лондоні

    Міжнародний книжковий фестиваль «Книжковий Арсенал» номінували на премію Лондонського книжкового ярмарку International Excellence Awards 2019 у номінації «Літературний фестиваль». Про це йдеться в офіційному прес-релізі Лондонського книжкового ярмарку, повідомляє «Мистецький арсенал».

    У номінації «Літературний фестиваль», окрім «Книжкового Арсеналу», за нагороду змагатимуться ще два фестивалі – Міжнародний літературний фестиваль в Утрехті (Нідерланди) та Міжнародний літературний фестиваль у Макасарі (Індонезія).

    Генеральна директорка «Мистецького Арсеналу» Олеся Островська-Люта розповіла: «Вперше цього року Лондонський книжковий ярмарок буде представлений на «Книжковому Арсеналі» кількома важливими подіями. Але починати співпрацю із номінування на таку почесну нагороду – це дуже приємно, хоча й несподівано для нас. Це свідчить насамперед про незалежну експертну оцінку, адже щороку у Лондоні відзначають найцікавіші явища у літературі, видавничій і бібліотечній справі.  Ця номінація – це результат роботи дуже багатьох людей – від тих, хто починав фестиваль, і тих, хто продовжує працювати над його унікальністю. Це велика подяка команді «Мистецького Арсеналу», але й усім нашим партнерам і учасникам, особливо Британській Раді в Україні, з якою протягом останніх трьох років втілюємо надзвичайні проекти».

    У короткому списку номінантів премії –  26 країн. Головним лідером є Сполучені Штати Америки, що представлені, зокрема, такими видавництвами як Dialogue Books і Jacaranda Books. Також серед лідерів — британські видавництва Emerald Publishing і Kogan Page. Бразилія та Індія ідуть слідом за США в різних номінаціях, разом із іншими сильними країнами-учасницями, включно з Ботсваною, Кенією, Південною Африкою та Замбією.

    Церемонія нагородження, що є закритою подією, відбудеться 12 березня 2019 року у виставковому центрі «Олімпія» в Лондоні. На церемонії буде також вручено Премію Лондонського книжкового ярмарку «За прижиттєві досягнення».

    International Publishing Industry Excellence Awards – це міжнародна премія, заснована Лондонським книжковим ярмарком та Британською асоціацією видавців, що має на меті продемонструвати світові досягнення й інновації видавничої справи.

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