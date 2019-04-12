Книжковий ярмарок «Медвін» перенесли через дебати на стадіоні «Олімпійський»



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Першопочатково книжкова виставка мала пройти на другому поверсі в лаунж-зоні над Олімпійським двориком 19 квітня

Виставка «Книжковий Медвін» відбудеться 20-22 квітня в залі стадіона «Олімпійський» на 1-му поверсі

Весняний книжковий ярмарок «Медвін: Книжковий світ» перенесли через проведення дебатів між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на стадіоні «Олімпійський». Про це повідомляють організатори виставки у Facebook.

Зазначається, що першопочатково книжкова виставка мала пройти на другому поверсі в лаунж-зоні над Олімпійським двориком, проте 19 квітня весь периметр стадіону буде закритий.



«Це форс-мажор, з якого знайдено вихід!!! НСК запропонував нам трохи інший варіант і ми на нього погоджуємось. Виставка Книжковий Медвін відбудеться 20-22 квітня в залі на 1-му поверсі, де ми вже працювали», - пишуть організатори.



Як повідомлялося раніше, в день проведення дебатів на «Олімпійському» заплановано книжковий ярмарок. «Ми займаємось своєю справою та готуємо нашу з Вами книжкову зустріч. Яка має відбутись 19-21 квітня на НСК «Олімпійський». Ніяких офіційних заявок на проведення інших подій на НСК «Олімпійський» не поступало. Ніяких відмов не поступало нам», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Державне підприємство «НСК «Олімпійський» отримало запити від уповноважених представників кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка щодо проведення дебатів. Від представника Порошенка надійшов запит щодо проведення дебатів 14 та 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня 2019 року.