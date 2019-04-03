«Книжковий Арсенал-2019»: стали відомі деталі фестивалю



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У фокусі цьогорічного фестивалю — тема співжиття, спільного буття

З 22 по 26 травня у Мистецькому арсеналі відбудеться IX Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». На відвідувачів чекають тисячі книжок, зустрічі з українськими та іноземними авторами, автограф-сесії, презентації, спеціальні проекти та виставки, ярмарок ілюстраторів та багато іншого.

У фокусі цьогорічного фестивалю — тема співжиття, спільного буття на підставі цінностей і домовленостей. Спеціальна програма «Сусідство: відкрите питання» охоплює різні прояви взаємин між культурами, історіями й політиками сусідніх країн: взаємовпливи в літературах, видатні постаті на перетині культур, право на пам’ять і місце в історії, трансформації країн після падіння Берлінського муру та нинішнє переформатування європейського політичного ландшафту. Про це повідомляє ЛітАкцент.

Фокус-тему доповнить виставковий проект «Роліт/сусіди», присвячений легендарному кооперативному будинку «Робітників літератури», широко відомому як київський «Роліт». Будівництво і заселення «Роліту» збіглося з початком репресій і докорінної зміни в організації літературного життя: ліквідацією різноманітних творчих об’єднань і виникнення єдиної Спілки радянських письменників України (1934) – одночасно з перенесенням столиці з Харкова до Києва. Виставка висвітлить історії окремих мешканців, пов’язані з періодами життя в «Роліті», стосунки з сусідами, особисте і громадське, побут і творчість видатних митців таких як, Остап Вишня, Максим Рильський, Олесь Гончар та багато інших.

Особливим акцентом фестивалю стане «Ветеранський намет» — спеціальний проект Мистецького арсеналу та письменників-ветеранів у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України. Література про теперішню російсько-українську війну, написана учасниками бойових дій і волонтерами, буде представлена на спеціально обладнаному військовому наметі у дворі Мистецького арсеналу, де також відбуватимуться автограф-сесії авторів.

Цього року особливий статус у міжнародній програмі «Книжкового Арсеналу» матиме Канада, яка уперше представить на фестивалі спеціальну програму зустрічей із авторами та презентацій свіжовиданих перекладів. Важливими фокусами міжнародної складової стануть дискусії, присвячені темам сусідства у глобальному масштабі, історичній тематиці, розмови про права і свободи людини. Також вже традиційно відбудеться професійна програма, адресована видавцям і літературним менеджерам; і «перекладацькі сніданки» — зустрічі з провідними фахівцями галузі та розбір практичних кейсів та теоретичних аспектів сфери. Крім літератури і книговидання, говоритимемо ще й про візуальне мистецтво та дизайн.

Серед іноземних учасників: Майк Вікінг (Данія), Дерек Бразелл (Великобританія), Джо Девіс (Великобританія), Мартина Бунда (Польща), Кріс Абані (США), Софі Оксанен (Фінляндія), Барбара Кассен (Франція), Грейс Сімпсон (Великобританія), Грейс Кеннан (США), Адам Поморський (Польща), Богдан Задура (Польща), Едвард Навотка (США), Андреас Каппелер (Австрія), Александра Шульман (Великобританія), Аня Хромова (Ізраїль), Майкл Кіммел (США), Ібен Акерлі (Норвегія), Абір Мухерджі (Великобританія), Станіслав Комарек (Чехія) та інші.

Тема дитячої програми фестивалю звучить «Ось, власне!». У фокусі — українські автори. «Книжковий Арсенал» актуалізує проблему домінування в сучасній дитячій літературі перекладів та необхідність підтримки вітчизняних авторів та видавців, важливість, перспективність і потенціал своїх крутих «зірок» дитячої літератури. Головні події в Дитячій програмі поставлять в центр уваги власне, якісне і достойне поруч з нами. Молодших читачів відвідувачів чекатимуть наймасовіша в історії автограф-сесія улюблених авторів та «жива бібліотека», спаринги, батли, «акваріум», дискусії й антидискусії тощо.

Унікальне поєднання сучасної поезії, музики і візуальних образів, коли працюють всі органи чуття, – у спеціальному проекті агенції АртПоле – роздІловI. Перформанс «Поезія/музика/візуалізація – знаки взаємодії» є інтердисциплінарним твором, найбільша художня цінність якого — взаємодія між літературою, музикою, візуальним образом, — що резонує з фокус-темою цьогорічного фестивалю. Авторка ідеї Оля Михайлюк, поет Сергій Жадан, композитор Олексій Ворсоба, Томаш Сікора, Сергій Пілявець та інші учасники проекту презентують перформанс на Книжковому Арсеналі.

Неідеалізоване сусідство є центральною темою цьогорічної музичної програми «Уявні танці», а переважна кількість танців спрямована на встановлення контакту, зорового й тактильного. Однією із центральних подій перформативної програми стане осучаснена версія повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького. Класичний сюжет переосмислено режисером Максимом Голенком і драматургинею Наталкою Ворожбит. Бо хто найближчі сусіди, друзі й кровні вороги, якщо не родичі, що живуть в одному обійсті?

Поет Андрій Бондар представить спеціальну кураторську програму «Хто я? В розмові з сусідами». Ким є сучасний український інтелектуал, чим він живиться, заробляє і з чого живе? Андрій Бондар розмовлятиме з гостями із різних країн — насамперед про них, але також і про себе. Митець за визначенням є нарцисом, але це не перешкоджає йому захоплюватись іншими митцями. П’ять розмов письменника Андрія Бондаря з особистостями, які цікаві саме йому.

«Говорить Київ» — кураторська програма Ірини Славінської, присвячена 95-річчю Українського радіо. На сцені «Радіоточка» відбуватиметься доволі рідкісна зв’язка подій: не лише заплановані програмні дискусії, але й ефіри наживо в лінійних передачах на Радіо Культура та інших каналах Суспільного мовлення, які можна буде почути і на «Книжковому Арсеналі» в Києві, і в усьому світі на хвилях ефіру, тобто без кордонів.

Нагадаємо, Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» отримав нагороду Лондонського книжкового ярмарку International Excellence Awards 2019 у номінації «Літературний фестиваль».