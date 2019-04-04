Польський священик вибачився за спалення книг про Гаррі Поттера



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Священик заявив, що не мав наміру засуджувати конкретних авторів, релігії або соціальні групи

Отець Рафал Яросевич назвав «невдалим» спалювання предметів, що нібито «пов'язані з магією і окультизмом»

Священик з півночі Польщі, який публічно спалював книги, зокрема, про Гаррі Поттера, та інші «злі» предмети, що хотіли знищити парафіяни, привселюдно вибачився. Про це повідомляє The Guardian.

Отець Рафал Яросевич назвав «невдалим» спалювання предметів, що нібито «пов'язані з магією і окультизмом» і які їхні власники вважають «злою» силою.

Яросевич заявив, що не мав наміру засуджувати конкретних авторів, релігії або соціальні групи.

«Якщо хтось сприйняв мої дії так, я хотів би вибачитися", - зазначив він, додавши, що він видалив фотографії публічного спалення, щоб це не викликало ще більше емоцій.

Яросевич був оштрафований правоохоронцями.

Нагадаємо, у Польщі католицькі священики спалили книги про Гаррі Поттера і «Сутінки».