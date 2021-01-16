Інфекціоністка не бачить локдауну в Україні: обмеження повинні бути більш жорсткими

Посилений карантин повинен тривати щонайменше три тижні, зазначила Голубовська

Січневий локдаун в Україні, який триває від 8 до 24 січня, повинен бути більш жорстким.

Таку думку в ефірі телеканалу «112 Україна» висловила інфекціоністка Ольга Голубовська.

Водночас вона скептично висловлюється про нинішні обмежувальні заходи після посилення карантину.

«Чесно кажучи, я не надто ходжу магазинами. І дивлюся, і взагалі не бачу жодного локдауну. У чому він виражається? У метро їздять. Я приходжу додому, відкриваю телефон і бачу, що натовпи народу всюди: Буковель, метро, магазини... Але якусь роль він грає», – наголосила Голубовська.

За її словами, такий посилений карантин повинен тривати щонайменше три тижні. Інфекціоністка зауважує, що статистика захворюваності на коронавірус «не відповідає нічому». Крім того, люди, навіть із симптомами інфекції, нерідко «не хочуть заморочуватися» і не звертаються за медичною допомогою.

Між тим Голубовська каже, що весняний локдаун був ефективним, бо «зіграв на благо нашій країні», яка не була готова до пандемії, як і інші держави.

«Вже неодноразово говорила, що клініцисти, як я, завжди будуть за обмежувальні заходи. Ми в цьому плані необ'єктивні, зі зрозумілих причин. У будь-якому разі знижується кількість пацієнтів, і у нас полегшується життя», – наголошує Ольга Голубовська.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня. З 25 січня країна має повернутися до «помаранчевого» рівня карантину.

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 25 січня локдаун не скасують. певні обмеження чекають українців й надалі.

До слова, що з 14 січня підприємців починають штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.

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