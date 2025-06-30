У одному зі столичнмх парків розквітає лавандове поле: адреса для літньої фотосесії

Загальна площа композиції близько 450 квадратних метрів та налічує понад 2тис. кущів

Киян запрошують помилуватися красою та зробити гарні фото

У столичному парку з водними обʼєктами вздовж проспекту Романа Шухевича починає квітнути лавандове поле. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу комунального підприємства з утримання зелених насаджень Деснянського району.

Лавандове поле набирає цвіт фото: КП УЗН Деснянського району/Facebook

Повідомляється, що лавандове поле висаджене у 2022 році. Загальна площа композиції близько 450 квадратних метрів та налічує понад 2 тис. кущів.

Загальна площа композиції близько 450 квадратних метрів та налічує понад 2тис. кущів фото: КП УЗН Деснянського району/Facebook

Киян запрошують помилуватися цією красою та зробити гарні фото.

Киян запрошують помилуватися красою та зробити гарні фото фото: КП УЗН Деснянського району/Facebook

Лавандова поле у столиці фото: КП УЗН Деснянського району/Facebook

Щоб зробити фото у лавандовому полі, не треба їхати з міста фото: КП УЗН Деснянського району/Facebook

У КП УЗН уточнюють, що поле розташоване біля альтанки в кримськотатарському стилі. Якщо заходити в парк від торгового центру «Глобал» з вулиці Оноре де Бальзака.

Нагадаємо, у Києві комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони-мінісквери. У межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тис. кущів та майже 15 тис. квітів, облаштували 8,6 кв. м газонів. Мінісквери облаштовані комунальними підприємствами власними силами в межах поточного благоустрою.

Також у озері у східній частині столичного парку «Нивки» з'явився плавучий острів. Це спеціальна платформа, засаджена вологолюбними рослинами. Такі конструкції призначені для створення додаткового середовища для комах і птахів.

До слова, користувачі застосунку «Київ Цифровий» взяли участь у голосуванні щодо присвоєння нових назв трьом скверам у Подільському районі столиці.